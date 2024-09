​Visite d’État en Chine : Bassirou Diomaye Faye salue l'engagement d'un partenaire pour le développement du Sénégal

Le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude pour l’engagement renouvelé de la Chine en faveur du développement du Sénégal lors de sa visite d’État à Pékin. Il a remercié le Président chinois Xi Jinping, avec qui il a échangé dans le cadre de cette visite officielle entamée ce mardi.



« Je remercie chaleureusement le Président Xi Jinping pour son accueil exceptionnel et l’engagement renouvelé de la Chine en faveur du développement du Sénégal. Mes remerciements vont également au Président de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, pour son hospitalité et notre riche échange. Ensemble, nous renforçons notre partenariat stratégique », a déclaré Bassirou Diomaye Faye dans un message publié sur le réseau social X.



Au cours de son séjour en Chine, le chef de l'État sénégalais prendra également part au Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), qui réunit la quasi-totalité des dirigeants africains et se clôturera vendredi. Cette rencontre vise à renforcer les liens économiques et stratégiques entre la Chine et les pays africains, avec un accent particulier sur le développement et la coopération bilatérale, rapporte APS.