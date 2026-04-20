​Volontariat en Afrique : Dakar au cœur d’une rencontre stratégique régionale

La Direction générale du Service civique national et du Volontariat (DGSCNV) a procédé, ce lundi, à l’ouverture de l’atelier régional du programme de Développement des Écosystèmes Nationaux de Volontariat en Afrique (DENVA). Prévu du 20 au 22 avril 2026 à Dakar, cet événement d’envergure réunit des délégations de douze pays africains ainsi que le Directeur général de France Volontaires, autour des enjeux du volontariat, de la jeunesse et du développement durable sur le continent.



Dans son intervention, le Directeur général de France Volontaires a mis en avant la solidité des relations entre son organisation et le Sénégal. « Notre partenariat avec le Sénégal est ancien. C’est l’un des premiers pays de volontariat, avec de nombreux Français engagés sur place, mais aussi de nombreux Sénégalais qui effectuent des missions en France », a-t-il souligné. Il a salué le rôle des autorités sénégalaises, notamment la Primature, dans l’organisation de cet atelier à Dakar, qu’il considère comme une opportunité de renforcer les synergies et de promouvoir un volontariat accessible à tous les âges.



Insistant sur la dimension stratégique de cet engagement, il a rappelé que « les questions de citoyenneté, d’insertion et d’engagement constituent des priorités majeures pour la jeunesse, mais également pour l’ensemble de la société ». Selon lui, la création d’opportunités concrètes demeure essentielle pour répondre efficacement à ces défis, d’où l’importance du partenariat entre France Volontaires et les autorités sénégalaises.



Abordant la contribution concrète de son organisation, le Directeur général a évoqué un partage d’expertises entre les pays participants. « L’objectif est de confronter les différentes approches de mobilisation des volontaires, qu’elles soient issues du Tchad, du Togo — référence continentale —, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal ou encore de la France », a-t-il expliqué. Cette démarche vise à construire des référentiels communs, à améliorer les pratiques et à garantir des missions de volontariat de qualité favorisant l’insertion sociale et professionnelle.



Prenant la parole à son tour, le Colonel Camara, Directeur général du Service national et du Volontariat, a salué le renouvellement de la convention avec France Volontaires. Il a justifié cette démarche par les mutations institutionnelles récentes, notamment le passage de la structure sous la tutelle de la Primature et son élargissement en Direction générale. « Ce renouvellement vise à adapter notre cadre de collaboration à nos nouvelles missions et à renforcer notre impact auprès des populations », a-t-il affirmé.



Le Colonel Camara a également annoncé une évolution vers un volontariat plus inclusif et transversal. « Il s’agira d’un volontariat qui concerne tous les secteurs, tous les âges, y compris les seniors et les personnes en activité, ainsi que les Sénégalais de la diaspora désireux de contribuer au développement national », a-t-il précisé. Des réformes juridiques sont en cours afin d’accompagner cette transformation et de garantir un cadre adapté.



Revenant sur l’importance de l’atelier, il a rappelé qu’il s’inscrit dans une dynamique régionale, après deux précédentes éditions. « Cette rencontre permettra d’évaluer les programmes existants afin de les rendre plus performants et plus impactants », a-t-il indiqué. L’objectif est également de mettre en place des outils standardisés à l’échelle africaine pour mesurer efficacement les résultats du volontariat.



Enfin, le Colonel Camara a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cet événement à Dakar, qu’il qualifie de « rêve devenu réalité », grâce à l’engagement de France Volontaires et à la mobilisation des pays partenaires.



Cet atelier régional s’annonce ainsi comme un cadre stratégique de réflexion et d’action, destiné à renforcer le rôle du volontariat dans le développement socio-économique en Afrique.