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Basket-ball: la France organisera pour la première fois la Coupe du monde en 2031

La France a été désignée pays-hôte de la Coupe du monde masculine de basket en 2031, une première dans son histoire, a annoncé mercredi 22 avril la Fédération internationale (Fiba) dans un communiqué. La compétition se déroulera du 29 août au 14 septembre 2031.



Basket-ball: la France organisera pour la première fois la Coupe du monde en 2031
La compétition se déroulera à Lille, Lyon, et Paris, la phase finale ayant lieu dans la capitale. Le Japon a de son côté été choisi pour accueillir le Mondial féminin en 2030. La Fiba a souligné l'importance des deux pays en tant qu' « organisateurs de premier plan d'événements d'envergure internationale », comme les Jeux olympiques de 2024.
 
Les Bleus y avaient alors décroché la médaille d'argent, lors d'une finale perdue contre les États-Unis. En octobre 2025, le président de la Fédération française de basket (FFBB), Jean-Pierre Hunckler, avait déjà évoqué auprès de l'AFP l'intérêt porté à une candidature seule.
 
« Il n'y a jamais eu de Coupe du monde de basket en France. Il y a pas mal de choses qui s'alignent (...) On sort des Jeux olympiques qui ont été euphoriques, la billetterie du basket a représenté 10% de la billetterie des Jeux olympiques, 1,1 million de spectateurs, c'est pharaonique », avait-il précisé.
 
 
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RFI

Mercredi 22 Avril 2026 - 13:41


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