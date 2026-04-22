Basket-ball: la France organisera pour la première fois la Coupe du monde en 2031

La compétition se déroulera à Lille, Lyon, et Paris, la phase finale ayant lieu dans la capitale. Le Japon a de son côté été choisi pour accueillir le Mondial féminin en 2030. La Fiba a souligné l'importance des deux pays en tant qu' « organisateurs de premier plan d'événements d'envergure internationale », comme les Jeux olympiques de 2024.
Les Bleus y avaient alors décroché la médaille d'argent, lors d'une finale perdue contre les États-Unis. En octobre 2025, le président de la Fédération française de basket (FFBB), Jean-Pierre Hunckler, avait déjà évoqué auprès de l'AFP l'intérêt porté à une candidature seule.
« Il n'y a jamais eu de Coupe du monde de basket en France. Il y a pas mal de choses qui s'alignent (...) On sort des Jeux olympiques qui ont été euphoriques, la billetterie du basket a représenté 10% de la billetterie des Jeux olympiques, 1,1 million de spectateurs, c'est pharaonique », avait-il précisé.
Les Bleus y avaient alors décroché la médaille d'argent, lors d'une finale perdue contre les États-Unis. En octobre 2025, le président de la Fédération française de basket (FFBB), Jean-Pierre Hunckler, avait déjà évoqué auprès de l'AFP l'intérêt porté à une candidature seule.
« Il n'y a jamais eu de Coupe du monde de basket en France. Il y a pas mal de choses qui s'alignent (...) On sort des Jeux olympiques qui ont été euphoriques, la billetterie du basket a représenté 10% de la billetterie des Jeux olympiques, 1,1 million de spectateurs, c'est pharaonique », avait-il précisé.
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