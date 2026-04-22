Basket-ball: la France organisera pour la première fois la Coupe du monde en 2031

La France a été désignée pays-hôte de la Coupe du monde masculine de basket en 2031, une première dans son histoire, a annoncé mercredi 22 avril la Fédération internationale (Fiba) dans un communiqué. La compétition se déroulera du 29 août au 14 septembre 2031.

RFI

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