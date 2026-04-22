Affaire ANAMO : neuf mois de détention sans audition au fond pour Maodo Malick Mbaye

Placée sous le feu de l’actualité judiciaire, l’affaire de détournement présumé de deniers publics à l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO) continue de susciter de vives interrogations. Incarcéré depuis le 22 juillet 2025, l’ancien directeur général, Maodo Malick Mbaye, totalise à ce jour neuf mois de détention provisoire sans avoir été entendu sur le fond de son dossier, selon les informations de L'Observateur, dans l'édition de ce mercredi.



Poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie, détournement de fonds publics estimés à 619,8 millions de FCFA, faux et usage de faux ainsi que blanchiment de capitaux, l’ex-responsable attend toujours son audition devant le juge d’instruction. Face à cette situation, ses avocats annoncent leur intention de saisir officiellement le magistrat en charge du dossier afin d’obtenir cette audition, jugée essentielle à l’avancement de la procédure.



L’affaire repose notamment sur une plainte introduite par son successeur, appuyée par un rapport d’audit privé dont le contenu reste contesté par la défense. Celle-ci dénonce notamment le non-respect du principe du contradictoire, soulignant que leur client n’a jamais été associé à l’élaboration dudit document.



Sur le plan judiciaire, une ordonnance de mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire avait été accordée fin décembre 2025, avant d’être annulée en appel par la Chambre d’accusation. Parallèlement, plusieurs expertises médicales alertent sur un état de santé incompatible avec la détention carcérale, évoquant notamment une apnée du sommeil sévère et d’autres pathologies lourdes nécessitant une prise en charge spécialisée.



Malgré ces éléments, Maodo Malick Mbaye reste détenu, continuant de clamer son innocence dans l’attente d’un face-à-face avec le juge.

