Scandale homosexuel à Linguère : 22 suspects dont Baye Tama déférés ce mercredi au parquet de Louga

Dans le cadre de l’affaire dite « Baye Tama » et Cie, 22 suspects interpellés par le commissariat urbain de Linguère, seront déférés ce mercredi au parquet de Louga (nord- ouest), selon le journal Libération. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, collecte et diffusion de contenus à caractère pornographique, mise en danger de la vie d’autrui et transmission volontaire du VIH/Sida.



Ces arrestations font suite à une enquête ouverte à Linguère (nord- est), ayant permis aux enquêteurs de remonter un réseau impliquant plusieurs individus dans le dossier. Les éléments recueillis au cours des investigations ont conduit à l’identification d’autres suspects, dont 15 auraient déjà pris la fuite.



Le journal précise que les auditions et les aveux recueillis au cours de l’investigations ont permis de citer de nouveaux noms dans cette affaire. Ces 22 suspects constituent la première vague de personnes arrêtées dans ce dossier traité par le commissariat urbain de Linguère.