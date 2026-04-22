Livraison d'un nouveau terminal GNL : ELTON mise sur GasEntec pour alimenter la centrale de 300 MW de Cap des Biches

Le spécialiste coréen des technologies gazières GasEntec a annoncé, via un communiqué, la signature de contrats stratégiques avec ELTON Logistics & Services pour la livraison d'un « terminal de regazéification de GNL sur jetée à Dakar » ainsi que des équipements GNL terrestres associés destinés au terminal GNL de Dakar.



Ce nouveau terminal GNL deviendra la principale installation d’importation de GNL d’Afrique de l’Ouest. «Il alimentera en gaz naturel une centrale à cycle combiné de 300 MW située à Cap des Biches, à Dakar, la plus grande centrale électrique du Sénégal ainsi que plusieurs autres centrales électriques, des clients industriels et divers autres utilisateurs», note le communiqué.



Toujours selon la note, «ce projet soutient la transition énergétique en cours au Sénégal, alors que le pays diversifie ses sources d’énergie tout en favorisant la croissance économique et industrielle ».



Le projet a été attribué dans le cadre d’un mandat visant à répondre aux besoins urgents du secteur énergétique national. GasEntec prévoit une première livraison de gaz dans les plus brefs délais, la mise en service complète du terminal étant prévue pour le premier semestre 2027.



Cette collaboration repose sur une technologie modulaire exclusive permettant un déploiement rapide pour répondre aux besoins urgents du secteur national. Selon Babacar Tall, PDG d’ELTON Logistics & Services, ce terminal constitue « une étape décisive dans le renforcement de la sécurité énergétique du Sénégal et le soutien à la croissance industrielle accélérée du pays ».



De son côté, le président de GasEntec, Arieh Mimran, a souligné l'importance de cet actif pour la nation, affirmant que «le terminal GNL de Dakar symbolise un effort sans précédent en faveur du développement rapide du pays ». Grâce à ce partenariat, le Sénégal diversifie son mix énergétique tout en se dotant d'une infrastructure essentielle à son expansion économique.