​Yémen : tout comprendre à l'intensification des combats dans la ville de Marib

Le Yemen est épuisé par une guerre sans fin, mais son ciel continue d'être constellé de tirs. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a affirmé samedi avoir tué 160 rebelles Houthis dans de nouveaux raids au sud de la ville stratégique de Marib - où les combats s'intensifient ces derniers jours. Dans l'un des derniers fiefs du gouvernement central - dans le nord-est du pays - la bataille a fait des centaines de morts ces derniers jours. Malgré les lourdes pertes, les rebelles progressent et sont désormais "au centre du secteur d'al-Abdiya (à une centaine de km de Marib) après un siège qui a duré quatre semaines", a affirmé samedi à l'AFP une source loyaliste.



Les faits. Dernier bastion du gouvernement dans le nord du Yémen largement dominé par les Houthis, Marib, chef-lieu de la province qui porte le même nom, se trouve au coeur d'une violente bataille entamée en février dernier. Mais récemment, les rebelles ont intensifié leur offensive pour prendre la ville. La coalition a répondu depuis lundi par une salve de frappes aériennes qui ont tué selon elle plus de 700 insurgés. Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés de source indépendante et les Houthis ne communiquent que très rarement sur les victimes dans leurs rangs." Nous avons mené 32 frappes à al-Abdiya (...) 11 véhicules militaires ont été détruits et plus de 160 éléments terroristes éliminés", a indiqué samedi la coalition, citée par l'agence officielle saoudienne SPA.