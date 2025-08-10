Foot : porté par Ismaïla Sarr, Crystal Palace s’offre le premier Community Shield de son histoire

Vainqueur de la dernière FA Cup, Crystal Palace affrontait ce dimanche 10 août à Wembley le champion d’Angleterre, Liverpool, pour le Community Shield. Menés à deux reprises, les hommes d’Oliver Glasner ont renversé la situation pour décrocher le deuxième trophée de leur histoire, remportant ainsi leur tout premier Community Shield à l’issue d’une séance de tirs au but (2-2, 3-2 t.a.b.).





Héros de la rencontre, Ismaïla Sarr a été décisif à plusieurs reprises. Dès la 4e minute, les Eagles sont menés après l’ouverture du score des Reds. Mais à la 17e minute, l’ailier sénégalais obtient un penalty transformé par Jean-Philippe Mateta (1-1). Liverpool reprend l’avantage quatre minutes plus tard grâce à Frimpong (2-1). Il faudra attendre la 77e minute pour voir Sarr ramener les siens à hauteur (2-2).





Lors de la séance de tirs au but, Dean Henderson s’illustre en repoussant deux tentatives adverses, avant que le jeune Justin Devenny ne scelle la victoire avec sang-froid. Crystal Palace s’offre ainsi son premier Community Shield, au terme d’un match riche en rebondissements.