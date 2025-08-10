RDC: reprise des combats entre le groupe AFC/M23 et l’armée, malgré la signature du cessez-le-feu

Dans la province du Nord-Kivu, des accrochages ont eu lieu durant toute la journée du vendredi 8 août, dans le groupement Waloa Yungu. Des habitants ont dû fuir de chez eux. La société civile locale s'inquiète d'une volonté, selon elle, du groupe armé de prendre la cité stratégique de Pinga. Le M23 aurait envoyé des renforts en hommes et en munitions.



Dans la province du Sud-Kivu, cette fois, le groupe armé s'est emparé de nouvelles localités, après de violents combats dans le groupement Mulamba, selon des sources de la société civile de Walungu.



L'armée congolaise, de son côté, parle de fausses informations.



Le gouvernement provincial, lui, semble confirmer la prise des localités du groupement Mulamba. Me Didier Kabi, porte-parole du gouvernement du Sud-Kivu, dénonce la violation du cessez-le-feu par l'AFC/M23 : « Au regard du dispositif militaire qu’ils ont utilisé et l’instruction de notre armée d’observer le cessez-le-feu, nos militaires des FARDC - aux côtés de nos patriotes Wazalendo - se sont retirés progressivement pour éviter le bain de sang. Certaines localités - Kanyola, Muzinzi, Ciruko et une partie de Mulamba - sont actuellement, oui, occupées par ces rebelles. »



Par ailleurs, toujours au Sud-Kivu, d'autres combats ont eu lieu dans le territoire de Fizi, à Kipupu et Mikenge, selon des sources sanitaires et locales.