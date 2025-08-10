Alerte : un cyclone pressenti dans les 48 heures sur les îles du Cap-Vert (Reuters)

Le Centre national des ouragans des États-Unis alerte sur un possible "cyclone" sur la côte Ouest de l'Afrique, plus précisément sur les îles du Cap-Vert. Selon le Centre basé à Miami, un système de basse pression bien défini s'est formé à mi-chemin et a 40 % de chances de devenir un cyclone dans les prochaines 48 heures.
« Indépendamment de l'évolution de la situation, de fortes pluies locales et des vents violents sont possibles aujourd'hui (dimanche) et lundi sur les îles du Cap-Vert », a déclaré le prévisionniste basé à Miami.
