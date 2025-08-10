Guinée: face à la crise de liquidités qui s’intensifie, les banques plafonnent les retraits

En Guinée, la crise de liquidités ne semble pas se résorber. Depuis plusieurs mois, les banques primaires connaissent une forte baisse des dépôts d'argent dans leurs caisses. Une situation qui perdure et qui touche désormais les petits commerçants et même les simples détenteurs de comptes bancaires. Désormais, les retraits sont plafonnés.

RFI

