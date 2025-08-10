Faux billets : un individu arrêté à la gare routière de Saint-Louis

Le Commissariat central de Saint-Louis a procédé à l'arrestation d'un individu le 8 août 2025 pour "détention, falsification, contrefaçon et mise en circulation de fausse monnaie". L'individu arrêté à la gare routière de Saint-Louis, tentait de rejoindre Rosso en Mauritanie. Il a par la suite été placé en garde à vue.



Son arrestation a été possible grâce à l'exploitation d'un renseignement indiquant qu'un individu était en possession d'une quantité de faux billets de banque à la gare routière de Saint-Louis. Dès l'arrivée des policiers, selon la direction de la police sur sa page Facebook, le suspect a pris la fuite. Les policiers qui se sont lancés à ses trousses ont finalement réussi à l'arrêter alors qu'il avait plongé le sac contenant l'argent dans le fleuve pour s'en débarrasser.



Après une fouille, une somme de 420 000 FCFA en faux billets, composée de 42 coupures de 10 000 FCFA, a été découverte dans le sac. Conduit au service de police, il a déclaré que les faux billets lui auraient été donnés par l'un de ses parents, nommé Mor MBAYE, un ressortissant gambien, contre une certaine somme d'argent. Il a précisé qu'ils s'étaient rencontrés la veille, le 7 août 2025 à 19h30, à Kaolack, où il a remis 200 000 FCFA en échange de 500 000 FCFA en faux billets.

