​Ziguinchor : Dakar et Banjul lancent une opération de renforcement des bornes frontalières

Les opérations de délimitation de la frontière entre le Sénégal et la Gambie ont officiellement été lancées, le 27 juin 2026, à Touba-Tranquille, dans l'arrondissement de Kataba 1, département de Bignona (sud). Cette initiative, conduite conjointement par les autorités des deux pays, vise à renforcer la matérialisation des bornes frontalières déjà existantes afin de consolider la gestion de cet espace commun.



À cette occasion, les responsables des deux pays ont tenu à rassurer les populations riveraines en soulignant que cette opération est exclusivement technique. Selon eux, elle « vise uniquement à matérialiser les limites frontalières déjà existantes et ne remet nullement en cause les liens historiques, culturels et fraternels qui unissent les peuples sénégalais et gambien ».



Le général Cheikh Mouhamadou Lamine Boucounta Camara, chef d’état-major particulier du Président, a rappelé que cette initiative ne consiste pas à redessiner la frontière entre les deux États, mais à renforcer la matérialisation des bornes déjà en place.



Il a également appelé les populations vivant de part et d'autre de la frontière à préserver leur unité, leur coexistence pacifique et les relations de fraternité qui caractérisent depuis longtemps les communautés sénégalaises et gambiennes.



Le maire de Kataba 1 a salué cette initiative attendue depuis de longue date par les populations. D’après le journal Libération, la cérémonie de lancement a été présidée par le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, en présence de nombreuses autorités administratives, militaires et locales sénégalaises et gambiennes.