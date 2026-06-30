Commerce bilatéral : les exportations britanniques vers le Sénégal s'envolent de près de 58 % en 2025

Le commerce bilatéral entre le Royaume-Uni et le Sénégal a enregistré une croissance notable, selon le Département des Entreprises et du Commerce du Royaume-Uni, publiée le 23 juin 2026.



Au cours des quatre trimestres précédant la fin de 2025, le commerce total en biens et services a atteint « 1,0 milliard de livres sterling », environ 761,3 milliards de francs CFA, soit une augmentation de « 17,9 % » par rapport à la même période en 2024.



Cette dynamique est principalement portée par les exportations britanniques vers le Sénégal, qui se sont élevées à « 649 millions de livres sterling », environ 494,1 milliards de francs CFA ; marquant une progression significative de « 57,9 % ».



En parallèle, le Royaume-Uni a affiché une balance commerciale positive avec le Sénégal, enregistrant un « excédent commercial total de 288 millions de livres sterling » pour cette période.



Concernant les échanges de biens, les données révèlent que le produit phare exporté par le Royaume-Uni vers le Sénégal est le pétrole raffiné, avec une valeur de « 260,1 millions de livres sterling », environ 198 milliards de francs CFA, représentant « 79,3 % » de la part totale des exportations de biens.



À l'inverse, les importations britanniques de produits sénégalais sont dominées par les « légumes et fruits », totalisant « 41,8 millions de livres sterling », environ 31,8 milliards de francs CFA.



Malgré cette croissance commerciale, les investissements directs étrangers (IDE) demeurent limités.



À la fin de 2024, le stock d'IDE du Sénégal au Royaume-Uni était « inférieur à 500 000 livres sterling », environ 380,7 millions de francs CFA, tandis que les données sur les investissements du Royaume-Uni au Sénégal ne sont « pas disponibles en raison de la divulgation des données ».