Sénégal : le ministère des Transports dément l’affiche sur les radars autoroutiers

Le ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) a réagi suite à la diffusion d’une affiche sur les réseaux sociaux. Le document évoquait l’entrée en service de radars sur l’autoroute et annonçait des sanctions comme le "retrait de permis, garde à vue, amendes" en cas de dépassement de 110 km/h. Le Ministère indique que cette affiche est un "prétendu dispositif de contrôle de vitesse par radars" et qu’elle "n’émane ni de ses services, ni des forces de l’ordre".



Selon le communiqué, "aucune des informations qu’il véhicule n’a de caractère officiel". Les seuils de vitesse, les montants d’amendes et les mesures évoqués "ne reposent sur aucun acte réglementaire en vigueur et ne sauraient être opposés aux usagers". Le ministère appelle donc les citoyens à la "plus grande vigilance" face à la circulation d’"informations non vérifiées, susceptibles d’entretenir la confusion". Seules "les communications émanant des canaux officiels du Ministère" font foi.



Le ministère précise toutefois qu’un "projet de déploiement d’un système de contrôle automatisé de la circulation routière" est effectivement en cours au sein du MITTA. Ce dispositif s’inscrit dans sa politique de renforcement de la sécurité routière. Les modalités "techniques, juridiques et opérationnelles sont en cours de finalisation".



Avant toute mise en service, le projet fera l’objet d’une "communication officielle et d’une campagne de sensibilisation à l’endroit des usagers de la route". Le ministère réaffirme son "engagement constant en faveur de la sécurité de tous les usagers" et invite les conducteurs à respecter en toutes circonstances les règles du "Code de la route".