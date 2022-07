​Zones de baignade au Sénégal : le gouvernement compte mettre l’accent dans la sensibilisation et la formation pour zéro cas de noyade

Pendant plus de 2 heures, le ministre de l'Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, a présidé la réunion du Comité de Pilotage du Protocole d'Accord de partenariat portant sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade et de traversée par embarcation, ce mardi 12 juillet 2022. Ce sur l'instruction du chef de l'État. Selon le ministre de l’Intérieur, l’accent doit être mis dans la sensibilisation et dans la formation pour zéro cas de noyade.



« Dans le cadre de ce comité de pilotage, nous avons passé en revue les différentes questions qui concernent ces baignades, mais aussi le classement desdites plages. Les conclusions qu’on peut en tirer sont les suivantes : il faut sans plus tarder convoquer la cellule de suivi qui est un organe prévu par l’article 3 dudit protocole. Et cela nous permettra de mettre en place un cadre de concertation à l’image du comité de pilotage à l’effet de proposer un plan annuel de gestion des noyades 2022. (….). L’accent doit être mis dans la sensibilisation et sur la formation, l’implication de tous les acteurs concernés à l’effet de parvenir aux résultats que nous escomptons qui est de zéro cas de noyade au Sénégal. D’ici le 20 du mois prochain, nous comptons travailler avec la contribution des différents ministériels, sectoriels pour le projet de gestion des cas de noyades pour avoir un plan définitivement approuvé avant la fin du mois de juillet », a déclaré Antoine Felix Abdoulaye Diome.



Le ministre a soutenu qu’au Sénégal, il y avait une ‘’dichotomie’’ qui caractérisait la surveillance des plages. « On avait d’une part les plages autorisées d’autre part les plages non autorisées. Dans le cadre de nos échanges, il a été ressorti une proposition comme quoi la mise en place d’une troisième voie qui consistera à voir dans quelle mesure avec toutes les précautions et garanties d’usage requises en la matière d’aménager les plages qui étaient interdites et de les baliser à l’effet de pouvoir vous assurer de la présence effective des sapeurs-pompiers, mais aussi de l’accompagnement des différentes collectivités territoriales concernées, pour minimiser ou éradiquer toutes risque de cas de noyades pour les différentes plages », dit-il.



Le ministre a engagé le Directeur de la protection civile à y travailler avec les autres acteurs, d’avoir au moins trois catégories de plages à savoir les plages autorisées, celle où la baignade est interdite, et enfin une plage où il y aura des zones aménagées, balises, surveiller pour permettre une plus grande efficacité dans l’action du gouvernement.