đź”´DIRECT | Tong - Tong se penche sur l'affaire Moustapha Diop/Tabaski Ngom

L’émission « Tong Tong » de ce mercredi se penche sur l’affaire impliquant Moustapha Diop et Tabaski Ngom. Moustapha Diop, député-maire de Louga et président de la coalition Farlu, est accusé d’avoir détourné des fonds pour financer sa campagne électorale.

Selon les révélations, l'inspectrice des Trésors aurait détourné plus de 734 millions de francs CFA des caisses de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE). Une grande partie de cette somme aurait été remise à Moustapha Diop par l'intermédiaire de son chauffeur, Mbaye Ngom, et d’un autre individu, Ibrahima Ndiaye, chauffeur de Mme Tabaski Ngom.

Mor Gueye, un collaborateur proche de Mme Tabaski Ngom, est actuellement en détention suite à une plainte déposée par cette dernière.

Par ailleurs, l’Agent Comptable Particulier (ACP) de la CRSE a été déféré devant le parquet financier depuis le 11 décembre, marquant une nouvelle étape dans cette affaire aux ramifications complexes.



Moussa Ndongo

