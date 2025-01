🔴DIRECT - Cérémonie de clôture 145ᵉ Appel de Seydina Limamou Laye

La communauté religieuse des Layennes clôture ce vendredi le 145e Appel de Mouhamadou Limamou Laye plus connu sous le nom de Seydina Limamou Laye. La 145ème édition a été placée sous le thème : ‘’Les valeurs islamiques et le développement durable à la lumière des enseignants de Seydina Limamou Laye’’.



Lors de la cérémonie d'ouverture, hier, jeudi, Seydina Issa Laye Thiaw, coordonnateur de l'événement, a rappelé l'importance des valeurs fondamentales enseignées par le Mahdi : entraide, amour fraternel et solidarité, piliers d'une société équilibrée et harmonieuse. "Il ne peut y avoir de développement sans ces valeurs essentielles de l'Islam. Tous les musulmans sont frères", a-t-il affirmé.

Moussa Ndongo

