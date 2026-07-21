🔴DIRECT - SG ONU : Diomaye bat campagne pour Macky Sall, la fille de Mame Matar Gueye arrêté...

PressAfrik TV vous invite à suivre, ce mardi, son émission PressKafé TV. Au menu des échanges, le soutien officiel de la candidature de Macky Sall pour le Secrétariat général de l'ONU et l'affaire présumée d'homosexualité dans laquelle la fille de Mame Makhtar Guèye est impliquée...

Charles KOSSONOU

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