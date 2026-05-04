🔴EN DIRECT - Duo Diomaye-Sonko : entre offensive présidentielle et mise en garde du Premier ministre

Après deux ans au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye affirme son autorité et se démarque de l’image d’un président en retrait. Lors de sa prise de parole du 2 mai 2026, il a rappelé clairement son rôle face à son Premier ministre, tout en reconnaissant des divergences. Il maintient sa confiance « pour le moment », mais prévient qu’il pourrait le remplacer si nécessaire. PressAfrikTv vous invite à suivre son émission "PressKafé",qui décrypte l'actualité politique du pays.

Fatime Gueye

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