La CEDEAO et l'ONU scellent un pacte pour la parité politique en Afrique de l'Ouest.

La Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, S.E. Mme Damtien L. Tchintchibidja, et la représentante d’ONU Femmes, Mme Beatrice Eyong, ont jeté les bases d'un partenariat renforcé lors d'une réunion stratégique tenue ce jeudi 23 avril 2026 à Abuja. Cette rencontre au sommet vise à accélérer l'inclusion des femmes dans les instances de décision et les processus politiques à travers toute la sous-région.







L’objectif central de cette collaboration est de transformer les engagements théoriques en actions concrètes pour promouvoir l’égalité des sexes. Mme Eyong a plaidé pour la mise en œuvre de stratégies spécifiques capables de briser les barrières à la participation politique des femmes, soulignant que seule une action coordonnée permettra d'obtenir des résultats durables pour les populations féminines de l’espace CEDEAO.





Ce rapprochement entre l'organisation régionale et l'agence onusienne s'inscrit dans une dynamique de gouvernance inclusive. En renforçant leurs synergies, les deux institutions entendent faire du leadership féminin un levier de stabilité et de développement pour l'Afrique de l'Ouest, en cohérence avec les agendas internationaux sur les droits des femmes.

