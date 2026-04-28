SunuChampions : le Président Diomaye Faye installe le Conseil stratégique pour impulser la transformation économique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mardi 28 avril, au Palais, à l'installation du Conseil Stratégique de l'Initiative présidentielle SunuChampions. La cérémonie a été immédiatement suivie de la première session de ce Conseil, organe d'impulsion et d'orientation placé sous l'autorité directe du chef de l'État, selon une note de la Présidence du Sénégal.



Instituée par arrêté n° 000707 du 7 janvier 2026, l'Initiative SunuChampions procède d'une conviction. Aucune souveraineté économique durable ne se construit sans un tissu d'entreprises nationales solides, compétitives au niveau national, régional et international, capables d'innover et d'entraîner derrière elles des pans entiers de l'économie.



Selon la même source, 15 entreprises à fort potentiel seront ainsi sélectionnées au terme d'un processus d’appel à candidature rigoureux et transparent, puis accompagnées dans leur trajectoire de croissance pour devenir de véritables locomotives du développement national, vecteurs d'innovation et créatrices d'emplois durables.



Le Conseil Stratégique a vocation à éclairer le chef de l'État dans le pilotage de cette ambition. Il rassemble sept personnalités issues du secteur privé, de l'administration et du monde académique, reconnues pour leur trajectoire et leur sens du devoir patriotique. Y siègent Mme Aminata Niane, Mme Thiaba Camara Sy, Mme Eveline Tall, M. Mouhamadou Makhtar Cissé, le Professeur Ahmadou Aly Mbaye, M. Youssef Omais et M. Samba Sène.



Lors de la première session, tenue en présence du chef de l'État, le Conseil a formulé des recommandations portant sur le processus d'appel à candidatures, les critères de sélection, le dispositif d'accompagnement et la feuille de route de l'Initiative. Il a salué une démarche qui redéfinit en profondeur les rapports entre l'État et le secteur privé, en clarifiant les rôles de chacun et en libérant les énergies au service d'un véritable partenariat de développement.



À travers SunuChampions, le chef de l'État veut faire du secteur privé national le moteur de la transformation économique du Sénégal, et de l'État un partenaire stratégique exigeant et loyal.