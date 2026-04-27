Cancers héréditaires et génomique: La Sénégalaise Rokhaya Ndiaye Diallo sacrée meilleure chercheuse

La science sénégalaise est à l'honneur sur la scène internationale. La Professeure Rokhaya Ndiaye Diallo, éminente spécialiste en génétique humaine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a reçu le HUGO African Prize 2026. Cette distinction prestigieuse lui a été remise lors du congrès annuel de la Human Genome Organisation, qui s’est tenu récemment à Athènes, en Grèce. Ce prix récompense ses contributions exceptionnelles à la recherche génomique sur le continent africain.







Fondatrice de l’Unité de Recherche en Génétique Humaine à la Faculté de Médecine de l'UCAD, la lauréate s'est illustrée par ses travaux sur les déterminants génétiques des pathologies au sein des populations africaines. Ses recherches portent principalement sur la génétique des cancers héréditaires — notamment du sein et de l’ovaire — ainsi que sur l'étude des maladies rares. Son approche vise à adapter les avancées de la médecine de précision aux réalités sanitaires locales pour améliorer le diagnostic et le traitement des patients.







Cette reconnaissance mondiale souligne l’importance stratégique de l'expertise sénégalaise dans le champ complexe des sciences biomédicales. Au-delà du parcours individuel de la chercheuse, le HUGO African Prize met en lumière la qualité des infrastructures de recherche de l'UCAD et sa capacité à former des experts de haut niveau. Le Recteur de l'université, le Professeur Alioune Badara Kandji, a salué une distinction qui honore l'institution et confirme son rang de pôle d'excellence en Afrique de l'Ouest.







La consécration de la Professeure Ndiaye Diallo intervient à un moment où la recherche génomique devient un levier crucial pour la souveraineté sanitaire du continent. En décryptant le génome des populations africaines, ses travaux permettent de combler un déficit de données historiques et ouvrent la voie à une médecine plus équitable et personnalisée. Ce prix renforce également les opportunités de coopération scientifique entre le Sénégal et les grands centres de recherche internationaux présents au sommet d'Athènes.

