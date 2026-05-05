🔴EN DIRECT - MIDI KENG: Limogeage, convocation, meeting : Pastef face aux questions brûlantes

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission "MIDI KENG", qui décrypte l'actualité sénégalaise marquée ces derniers temps, entre autres, par le limogeage sous fond de tensions du porte-parole de la présidence, de la convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye et le meeting annoncé de Diomaye Faye, le samedi 09 mai.

Charles KOSSONOU

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