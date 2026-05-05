Mali: l’Armée neutralise plus d’une cinquantaine de terroristes dans des frappes aériennes

L’état-major des Forces armées maliennes (FAMa) a annoncé, ce mardi 05 mai 2026, avoir mené une série de frappes aériennes dans plusieurs zones du territoire national, dans le cadre d’opérations de reconnaissance offensive. Plus d’une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés, selon un communiqué.



Une première intervention a visé un site situé à l’ouest de Dioura. Les forces maliennes disent avoir identifié un important refuge de groupes armés, comprenant notamment six pick-up, plusieurs motos ainsi qu’un dépôt logistique contenant du carburant et des munitions, camouflés sous couvert végétal.



Une seconde opération, conduite au nord de Sévaré, a «permis de neutraliser une cinquantaine de combattants». Toujours selon l’Armée, plusieurs moyens logistiques ont également été détruits, dont quatre véhicules pick-up, des motos et un dépôt d’approvisionnement.



Par ailleurs, une troisième frappe menée dans la région de Ménaka a abouti à «la neutralisation totale» d’un groupe armé terroriste opérant au sud-est de la ville.



Cette offensive de l’Armée malienne intervient 10 jours après les «attaques terroristes complexes et coordonnées» qui ont visé plusieurs grandes villes (Bamako, Kati, Kidal, Gao) et coûté la vie à Sadio Camara, ministre de la Défense. Les autorités de transition ont promis que «les terroristes seront traqués jusque dans leurs derniers retranchements».