🔴EN DIRECT - Wade fêté, députés divisés, presse convoquée : Sénégal tient-il encore debout

Entre héritage politique, réformes controversées et liberté d'informer, le pays de la Teranga tient-il encore debout ? . L'émission de PressAfrik d'aujourd'hui "PressKafé" vous décortique ces informations qui tiennent en haleine la population sénégalaise.

Fatime Gueye

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