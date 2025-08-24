🔴Face au Jury: Ismaël Diallo sans gants sur les relations Sonko/Diomaye, ses rapports avec GMS...

Le Premier vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaël Diallo a évoqué les frustrations des responsables et militants de Pastef face à l’attitude du Conseil constitutionnel sur beaucoup de questions. Il a tenu à rappeler que l’institution judiciaire leur a refusé ce qu’il avait accepté à Benno Bokk Yakar à propos de la motion de censure. Tambour battant dans l’émission Face au Jury, le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, a levé le voile sur les tensions et les ambitions qui agitent la vie politique sénégalaise. Il a abordé sans détour ses rapports avec Guy Marius Sagna et la complexité des relations entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. «Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne peuvent pas émettre tout le temps sur la même longueur d’ondes. Les contradictions parfois c’est bien normal », a-t-il tenu à préciser.



L'émission se penche également sur les grands chantiers législatifs. Notamment sur les projets de loi portants sur la déclaration de patrimoine, les lanceurs d'alerte, l'accès à l'information, et l'OFNAC. Interpellé sur le scandale présumé ASER/AEC Power, Ismaïla Diallo a dégagé en touche: « L’Assemblée nationale n’est pas dans les dispositions d’ouvrir une enquête parlementaire ». La question de la déclaration de patrimoine à l’entrée et à la sortie surtout pour le chef de l’Etat, l’honorable député renvoie à l’article 37 de la Constitution. Regardez!

Aminata Diouf

