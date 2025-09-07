🚨Face au Jury : «Sonko et Diomaye doivent travailler et oublier le rétroviseur», selon Seydou Gueye

Dans une émission "Face au JURY" , Pressafrik TV reçoit Dr. Seydou Gueye, ancien ministre et figure de l'Alliance pour la République (APR). L'ex-secrétaire général du gouvernement sous l'ancien régime de Macky Sall n'a pas mâché ses mots face aux polémiques et aux critiques qui secouent la scène politique sénégalaise. Il a craché ses vérités sur le gouvernement Sonko II et l'actuel régime de Diomaye. Il a abordé sans détour les questions brûlantes : les rumeurs de dette cachée, la traçabilité des dettes du Sénégal, et les accusations de mauvaise gouvernance. L'ancien ministre réfute catégoriquement toute dissimulation de dette et exige des preuves, arguant que ces allégations ne sont qu'une tentative de discréditer l'héritage de Macky Sall. Il a dénoncé vivement ce qu'il qualifie d'"acharnement" contre les anciens ministres et cadres de l'APR, comme Mansour Faye, Moustapha Diop, Sophie Gladima, Lat Diop et Farba Ngom, exigeant leur libération qu'il qualifie de "politiques".



L'émission s'est également penchée sur d'autres sujets majeurs comme les inondations à Dakar. Seydou Gueye revient sur le plan décennal de 750 milliards FCFA, rectifiant le montant investi et précisant qu'aucun pouvoir ne peut totalement éradiquer ce fléau cyclique. Il a également évoqué les questions sur la sécurité et la défense et l'élection du maire de Dakar Abass Fall.



Aminata Diouf

