🛑 Direct : l’APR en conférence de presse après les accusations de Yassine Fall

L’Alliance Pour la République (APR) tient une conférence de presse ce mardi 13 janvier 2026 à partir de 17 heures, à son siège situé à Mermoz. À cette occasion, le parti de l’ancien président Macky Sall se prononcera sur le dossier impliquant Farba Ngom, ainsi que sur les nouvelles accusations formulées par la ministre de la Justice à l’encontre du maire des Agnams.