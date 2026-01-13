Tanaff : le maire plaide pour l’érection du poste de santé en centre de santé

Le maire de la commune de Tanaff (sud), Léonce Nzallé, a plaidé pour l’érection du poste de santé de sa localité en centre de santé, afin de renforcer l’offre de soins au bénéfice des populations. Selon l’édile, un tel établissement permettrait de soulager considérablement les habitants des arrondissements de Simbandi Birassou et de Karantaba, souvent contraints de parcourir de longues distances pour accéder à des services de santé plus complets.



Cette doléance a été formulée lors d’un entretien accordé aux confrères de Pkumel FM, une radio communautaire émettant depuis Goudomp. À cette occasion, le premier magistrat de Tanaff a insisté sur l’urgence d’améliorer le plateau médical local, face à la croissance démographique et aux besoins sanitaires de plus en plus pressants des populations.



Profitant de cette tribune, Léonce Nzallé a également sollicité la création d’une brigade de gendarmerie à Karantaba, ainsi que le renforcement de l’électrification rurale dans la zone. Deux besoins jugés prioritaires par l’élu local, qui estime qu’ils contribueront efficacement à lutter contre le vol de bétail et le banditisme transfrontalier, un phénomène récurrent dans cette partie du sud du pays.



Pour le maire de Tanaff, la satisfaction de ces revendications constituerait un levier important pour améliorer les conditions de vie des populations, renforcer la sécurité et impulser un développement durable au niveau local.