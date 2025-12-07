🛑Direct_Pouvoirs du PM, Diagne Fada dénonce Diomaye/Sonko, pointe des "dérapages et l'inexpérience".

Autres articles
-
Tentative de coup d’Etat au Bénin : le ministre de l’Intérieur annonce "l’échec de la manœuvre"
-
Distribution de flyers : Abdou Karim Gueye et ses compagnons recouvrent la liberté
-
Budget 2026 des Forces armées : plus de 437 milliards FCFA pour renforcer la défense nationale
-
Budget 2026 : le ministre des Forces armées met l’accent sur la sécurité, les infrastructures et le bien-être des soldats
-
Arrestation de Karim Gueye et Cie : le Collectif du Peuple dénonce une "restriction des libertés publiques"