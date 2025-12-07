🛑Direct_Pouvoirs du PM, Diagne Fada dénonce Diomaye/Sonko, pointe des "dérapages et l'inexpérience".

Modou Diagne Fada, invité de "FACE AU JURY" sur PressAfrikTv, ce dimanche 07 décembre, a livré une attaque frontale contre le nouveau régime. L'ancien directeur général de la SONACOS dénonce les "dérives" du gouvernement Diomaye-Sonko, qu'il qualifie de "dégagiste" et d'"inexpérimenté" ("thiouné"). Il exhorte le Président Bassirou Diomaye Faye à agir immédiatement. Regardez!

