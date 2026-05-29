100 ans d'Abdoulaye Wade : Macky Sall salue le parcours exceptionnel de l'homme qui a marqué le Sénégal et l'Afrique

L'ancien président Abdoulaye Wade fête ce vendredi ses 100 ans. Depuis le matin, les hommages affluent de toutes parts. Son successeur, le président Macky Sall, a salué le parcours exceptionnel de cet homme qui a marqué l'histoire du Sénégal et de l'Afrique.



Ci-dessous l'intégralité de son message.



En ce 29 mai, marquant son 100e anniversaire, je salue avec respect le Président Abdoulaye Wade, dont le parcours exceptionnel a marqué l’histoire du Sénégal et de l’Afrique.



Son engagement, sa vision et son attachement à la démocratie laisseront une empreinte durable pour la postérité. Je lui adresse tous mes vœux de paix, santé, et de bonheur.



Joyeux anniversaire,

Monsieur le Président !