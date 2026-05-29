4 500 tonnes de déchets collectés par jour : le grand nettoyage de la SONAGED pour la Tabaski

Les fêtes de Tabaski riment aussi avec grands nettoyages. Cette année encore, la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED) a déployé un dispositif impressionnant pour éviter les débordements dans les rues de Dakar. Invité ce vendredi 29 mai dans l’émission “Salam Sénégal” sur la RSI, Dr Malick Hane, délégué départemental de Dakar de la SONAGED, a détaillé le dispositif mis en place.



« La Tabaski intervient parmi d’autres événements spéciaux comme la Korité ou le Magal de Touba. Pour chaque occasion, la direction technique mobilise tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des populations », a-t-il expliqué.



« Pour cette Tabaski, tous les moyens sont engagés : collecte des déchets, balayage, mais aussi installation de systèmes de bennes (perrins) sur les sites à forte production, afin que les populations puissent célébrer la fête dans les meilleures conditions », a-t-il ajouté.



Selon lui, la situation est désormais sous contrôle : « Vous pouvez constater sur le terrain que tous les sites où il y avait auparavant des débordements ont été remis à niveau. Hier soir à 22 heures, l’ensemble des sites étaient pris en charge. Aujourd’hui, la situation est revenue à la normale, grâce au dispositif mis en place par la SONAGED ».



« Nous mobilisons plus de 6 000 agents sur l’ensemble du territoire national. Au niveau de Mbeubeuss, qui centralise les déchets des cinq départements de Dakar, nous collectons environ 4 500 tonnes par jour, soit une augmentation de plus de 1 000 tonnes par rapport à la période habituelle », a assuré le Dr Hane.