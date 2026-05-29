Abdoulaye Wade fête ses 100 ans : Le Président Bassirou Diomaye Faye lui souhaite un « centenaire de paix et de lumière »

Ce vendredi 29 mai, le Sénégal célèbre le centième anniversaire de son ancien président, Abdoulaye Wade. Depuis ce matin, les hommages se multiplient à travers tout le pays.
Parmi les nombreuses voix qui s'élèvent, celle du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Dans un message partagé sur Facebook, il a souhaité à l'ancien chef d'État un « centenaire de paix et de lumière ».
Ci-dessous l’intégralité du message du Président Bassirou Diomaye Faye :
Le Président Abdoulaye Wade a cent ans aujourd'hui. La République du Sénégal, elle, n'en a pas encore soixante-dix - et découvre qu'elle est plus jeune que l'homme dont la vie se confond avec la sienne. Il l'a vue naître, et il a aidé à la faire grandir.
Au nom de la Nation tout entière, je souhaite au Président Abdoulaye Wade un centenaire de paix, de sérénité et de lumière, et je prie Dieu de nous le laisser longtemps encore.
Jërëjëf, Président Wade
Parmi les nombreuses voix qui s'élèvent, celle du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Dans un message partagé sur Facebook, il a souhaité à l'ancien chef d'État un « centenaire de paix et de lumière ».
Ci-dessous l’intégralité du message du Président Bassirou Diomaye Faye :
Le Président Abdoulaye Wade a cent ans aujourd'hui. La République du Sénégal, elle, n'en a pas encore soixante-dix - et découvre qu'elle est plus jeune que l'homme dont la vie se confond avec la sienne. Il l'a vue naître, et il a aidé à la faire grandir.
Au nom de la Nation tout entière, je souhaite au Président Abdoulaye Wade un centenaire de paix, de sérénité et de lumière, et je prie Dieu de nous le laisser longtemps encore.
Jërëjëf, Président Wade
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