100 jours de Diomaye : Aminata Touré répond à l’ Apr

Face à la presse ce mercredi, l'ancienne Première ministre sous Macky Sall a profité de l’occasion pour répondre à ses anciens collaborateurs. « Les membres de l’ancien régime veulent éclipser cette lueur d’espoir qui est intervenue au Sénégal depuis le 24 mars dernier. Et ils le font en tenant des propos mensongers, discourtois. Leur objectif, c’est faire oublier à l’opinion leurs scandales. Alors qu’ils ignorent carrément que c’est impossible » fait-elle savoir devant les journalistes.



Lors de son face-à-face avec les médias l’ex-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) a évoqué le dossier Fonds Covid-19 en fustigeant les personnes impliquées « au moment où des centaines de personnes perdaient la vie à cause de la Covid, des politiques dilapidaient l’argent du contribuable sénégalais ».



En ce qui concerne l’affaire Mbour 4, le leader du mouvement MIMI est intransigeant sur la question. « Je demande à l’Etat de reprendre tous les terrains et de les remettre au peuple", a-t-elle lancé. Invitant les autorités "à repenser les critères de lotissements pour éviter qu’une telle chose se reproduire ».