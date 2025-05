Élection d'un nouveau pape: comment le conclave va-t-il se dérouler?

La procédure du vote

Ayant 91 ans, le doyen du Collège cardinalice ne présidera pas le conclave. C’est le cardinal Pietro Parolin, 70 ans et ancien secrétaire d’État du Saint-Siège du pape François , qui sera le maître de cérémonie. Un seul tour de scrutin aura lieu le 7 mai, tandis que quatre tours auront lieu les jours suivants, deux le matin, puis deux l’après-midi.Chaque cardinal recevra un bulletin sur lequel sera imprimé en latin la formule « Eligo in Summum Pontificem » (« J’élis comme souverain pontife »). Un espace est réservé dans la partie inférieure du bulletin pour que chaque électeur y écrive un nom. Chaque cardinal, après avoir écrit son nom et plié le bulletin, le tiendra dans sa main surélevée de manière à être visible, le portera dans l’urne placée sur l'autel, près de laquelle se tiendront les scrutateurs, et prononcera la formule : « J'appelle à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que mon vote soit donné à celui qui, selon Dieu, je pense qu'il devrait être élu. »Trois scrutateurs seront tirés au sort parmi les cardinaux pour effectuer le dépouillement des bulletins. Le dernier piquera les bulletins pour les rassembler avec un fil. Si le vote ne dégage pas de majorité, ils seront brûlés dans un des poêles installés dans la chapelle. Et une fumée noire en sortira.