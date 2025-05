La Chine et les États-Unis annoncent des négociations commerciales

La Chine et les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient se réunir le week-end prochain en Suisse pour jeter les bases de négociations commerciales, une première depuis l'imposition par Donald Trump de droits de douane exorbitants sur les produits chinois et la riposte de Pékin. Pékin précise toutefois qu'il «ne sacrifiera pas sa position de principe» et «défendra la justice» lors de cette rencontre entre son vice-Premier ministre He Lifeng, le ministre américain des Finances Scott Bessent et le représentant américain au commerce Jamieson Greer, a averti mercredi 7 mai le ministère chinois du Commerce.

Rfi

