L'Inde frappe le Pakistan, qui riposte, au moins 34 morts

L'Inde a mené « 24 frappes » sur « six endroits » au Pakistan dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 mai, a annoncé le porte-parole de l'armée pakistanaise, selon qui huit civils ont été tués dans les bombardements. New Delhi affirme de son côté avoir frappé « des infrastructures terroristes » et a baptisé son offensive « Opération Sindoor ». Le Pakistan a répliqué avec des tirs d'artillerie sur le territoire indien qui ont fait trois morts, selon l'armée indienne.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">