100 millions de dommages et intérêts à payer: l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye acculé par son ex-épouse

Après le verdict rendu par la Cour d'Apelle de Dakar condamnant son ex-mari à lui payer des dommages et intérêts estimés à 100 millions Fcfa, Aminata Diack veut entrer dans ses fonds. Le journal Libération rapporte dans son édition de ce samedi 5 octobre 2019, que l’ex-épouse d'Abdoul Mbaye a exécuté l’arrêt de ladite Cour.



Nos confrères d'informer que l'ancien Premier ministre a alors introduit un référé sur difficulté. Cependant, le Tribunal des Référés, qui a évoqué vendredi l’affaire à la barre, a ordonné la continuation des poursuites déclenchées contre le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail.



C'est ainsi que les juges ont ordonné la continuation des poursuites sauf paiement immédiat de 50 millions et du reliquat, en deux mensualités, à compter de fin octobre 2019.



L'ancien Premier ministre a été déclaré coupable le 6 août dernier, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, après avoir été blanchi en Première instance.