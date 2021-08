117 migrants dont 20 mineurs et 3 femmes qui avaient quitté Saint-Louis, arrêtés en Espagne

Une embarcation qui a quitté Saint-Louis, dans l’est du Sénégal, pour l'Espagne, a été interceptée dès son arrivée dimanche. 117 immigrants subsahariens dont 17 mineurs et 3 femmes, ont été arrêtés à l’île espagnole d’El Hierro (Atlantique), après six (6) jours de mer.



Selon les informations recueillies par les services d’urgence déployés dans le port de la Restinga et reprises par Libération, les immigrés viennent du Sénégal, du Mali et de Gambie.



Les adultes devraient être transférés dans un ancien couvent de l'île, pour garde à vue, et les mineurs dans une résidence provisoire.