11BébésCalcinésATivaouane: le maire Diop Sy blanchit le personnel médical et parle d'évanouissement de l'infirmière

Le maire de Tivaouane, Diop Sy, est revenu sur les circonstances de la mort des 11 bébés calcinés à la salle néo-natale de l'hôpital Abou Aziz Sy. D'abord il s'est indigné des "fausses informations" diffusés sur les réseaux.



Ce qui s'est "réellement" passé selon l'élu de la ville religieuse, au service néonatal ouvert il y a six mois qui est un service de pôle familial "c'est que le gaz d'oxygène qui alimente le court circuit a explosé."



Dans cette salle, selon le député a une capacité de recevoir 13 bébés.



Au moment de l'accident, informe le député " il y avait une infirmière et une sage femme. C'est pendant qu'elles s'occupaient des nourrissons, qu'elles ont attendu une explosion qui d'ailleurs n'a duré que trois minutes. Cinq minutes, plu tard, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux".



Mais c'était trop tard parce que le gaz s'est emparé de la salle.



L' infirmière et la sage-femme se sont évanouies et ont été conduites à la salle de réanimation



Diop Sy a également démenti la thèse selon la quelle il y avait pas de personnel de santé au moment des faits. Il a affirmé que l'infirmière et la sage-femme qui s'occupaient des bébés se sont évanouies et ont été conduites à la salle de réanimation.



Pour rappel, des témoins oculaires du drame ont affirmé qu'il n'y avait personne sur les lieux au moment de l'incendie.