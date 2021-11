12e journée Ligue 1: Chelsea étrille Leicester et creuse l’écart avec City

Chelsea s’est baladé au King Power Stadium ce samedi à l’occasion du premier match de la 12e journée de Premier League. Thomas Tuchel et ses hommes ont surclassé les Foxies (3-0) grâce à des buts de Rudigër (14e), Ngolo Kanté (28e) et Pulisic (71e).



Très vigilant, le gardien sénégalais Édouard Mendy a permis à son équipe de s’offrir un autre Clean-sheet.



Cette victoire sur Leicester permet aux Blues de creuser l’écart Avec Manchester City à six (6) points.