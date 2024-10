13 mois de bourses impayées : les étudiants en Master 1 de l'UCAD passent à l'action

Le Collectif des étudiants en Master 1 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé, ce samedi, son intention de mener des actions devant la porte de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) dès lundi. Les étudiants, en conférence de presse, ont dénoncé le non-versement de leurs bourses depuis 13 mois.



« Nous avons tenté de dialoguer avec les autorités, qui nous avaient promis des réponses, mais à ce jour, aucune suite n’a été donnée. Nous demandons au ministre de l’Enseignement supérieur de nous verser rapidement nos rappels. Rester sans soutien pendant 13 mois alors que nous devons préparer nos rapports, c’est inacceptable », a déclaré Babacar Diallo, coordonnateur du collectif sur les ondes de la RFM.



Les étudiants de Master 1 prévoient d’organiser des rassemblements quotidiens devant l'université Cheikh Anta Diop.

« Ce que nous avons décidé, c'est que maintenant, on a plus d'emplois du temps. Nous avons un emploi du temps de jets de pierres : lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. Chaque jour, nous serons devant la porte et nous ferons face aux forces de l'ordre pour que le ministre nous paye nos rappels », a averti Babacar Diallo.



À noter que les étudiants en master 1 dans les facultés de sciences juridiques et politiques (Fsjp), la faculté des lettres et sciences humaines (Flsh), la faculté des sciences et la faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) ont manifesté lundi 21 octobre devant la porte de l'UCAD pour réclamer « le rappel de 515.000 francs Cfa » qu’ils n’ont toujours pas perçu depuis un an.



Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf avait assuré lundi dernier que les bourses des étudiants seront progressivement payées d’ici deux à trois semaines.



« Nous avons commencé à payer la première vague la semaine dernière et la deuxième vague sera payée cette semaine. (…). L’intégralité du paiement se fera progressivement d’ici deux ou trois semaines », avait t-il promis.