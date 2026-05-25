Popenguine : 24 000 marcheurs déjà arrivés pour le 138e pèlerinage marial

Les premiers groupes de pèlerins sont arrivés dimanche à Popenguine à l’occasion de la 138e édition du pèlerinage marial. Selon les organisateurs, environ 24 000 marcheurs ont déjà rejoint la cité mariale, où la grande célébration est prévue ce lundi.



Sous une forte chaleur, les pèlerins ont foulé le sol de Popenguine dans l’après-midi. Certains sont arrivés en chantant, d’autres dans le silence, épuisés mais heureux d’avoir accompli cette marche de foi. Des fidèles venus notamment de Dakar, Thiès, Mbour et Saint-Louis ont participé à cette mobilisation religieuse.



Beaucoup de marcheurs arboraient des foulards et des t-shirts à l’effigie de la Vierge Marie, portant le thème de cette 138e édition : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ».



Le pèlerinage marial de Popenguine demeure l’un des plus importants rassemblements religieux du Sénégal. Cette édition 2026 se déroule sous un important dispositif sécuritaire, alors que les arrivées des fidèles se poursuivent dans la cité mariale.



La messe solennelle est prévue ce lundi 24 mai. Elle sera célébrée par l’évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga.