14 juillet à Dakar : « Nous réalisons ¼ de nos formations au profit des armées sénégalaises » (Général français)

Le Commandant des éléments français au Sénégal a indiqué dimanche à Dakar que les relations sur le plan militaire entre la France et le Sénégal sont excellentes. Selon le Général Bruno Baras, un quart de leur formation sont au profit des armées Sénégalaises.



« Le travail social des éléments français au Sénégal, c’est de dépêcher des détachements dans la structure et des instructions un peu partout dans les pays de la CEDEAO, pour former les militaires africains et de renforcer leurs capacités opérationnelles. Les relations sur le plan militaire sont excellentes. Les éléments français au Sénégal travaillent également au profit des forces armées Sénégalaises. Nous réalisons ¼ de nos formations au profit des armées Sénégalaises », a-t-il déclaré.



Il s'exprimait à l’occasion de la fête nationale française célébrée, ce dimanche matin à la base militaire française de Ouakam (Dakar). L'un des thèmes centraux de l'édition 2019 du défilé militaire du 14 Juillet a été placé sous le signe de « Coopération militaire européenne ».



Poursuivant ses propos, Général Bruno Baras d’ajouter : « Actuellement, nous avons une excellente relation, un excellent partenariat qui est de plus en plus équilibré avec des formations de haut niveau. Aujourd’hui, on s’intéresse à tout ce qui est formation très spécialisée ».



Pour le Général Bruno Baras, « le rôle de l’armée française au Sénégal, c’est de travailler au profit des pays de l’Afrique de l’Ouest qui sont des pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, de façon à aider ces armées à disposer des éléments capables de réagir face aux menaces terroristes ou autres qui pouvez survenir sur leur territoire ».



Parlant du 14 juillet, il indique que : « la fête nationale française marque le début de leur épopée républicaine en 1789 avec la révolution. C’est l’occasion de marquer l’attachement des forces armées à sa République, à sa nation. Le lien qui existe entre l’armée et son peuple ».