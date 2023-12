14e journée Premier League: City et Tottenham offrent un match nul spectaculaire (3-3)

En clôture de la 14e journée de Premier League, Manchester City et Tottenham ont partagé les points (3-3) dans un match complètement fou, qui s'est achevé sur une décision d'arbitrage incompréhensible.



Dans le temps additionnel, l'arbitre M. Hooper est revenu à une faute sur Haaland, alors qu'il avait initialement fait le signe de l'avantage et que Grealish filait seul au but et n'était pas hors-jeu.



City a peut-être perdu deux points sur cette décision, mais Tottenham ne méritait pas forcément de perdre pour ses intentions et sa manière d'attaquer par vague, et d'avoir mieux animé la seconde période que l'équipe de Guardiola, un peu éteinte, écrit L’ÉQUIPE.