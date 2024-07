JO Paris 2024 : quatre (4) athlètes sénégalais entreront en lice ce samedi

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent ce vendredi 26 juillet 2024. La délégation sénégalaise compte 11 athlètes engagés dans sept disciplines sportives (athlétisme, judo, natation, canoë-kayak, taekwondo, escrime, et tennis de table). Le samedi 27 juillet, quatre (4) athlètes sénégalais entreront en lice dans différentes disciplines.



Ndèye Binta Diongue débutera sa compétition en escrime ce samedi dans l'épreuve d'épée individuelle contre l'Égyptienne Aya Hussein, sous la verrière du Grand Palais. À 36 ans, Diongue participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques, espérant franchir le premier tour après une élimination à Tokyo.



Oumy Diop, nageuse de 20 ans, concourra au 100 mètres papillon à la Défense Arena. Championne d’Afrique, elle vise à battre son record personnel et représente fièrement son pays en tant qu'étudiante à Florida International University.



Ibrahima Diaw, pour sa deuxième participation olympique, tentera d'améliorer ses performances en tennis de table.



Yves Bourthis fera ses débuts olympiques en canoë slalom. Il suit les traces de son frère, Jean Pierre Bourthis, qui a participé aux JO de Rio 2016 et Tokyo 2020.





Programme des Sénégalais



Samedi 27 juillet 2024





Escrime



08h00 Ndèye Bineta Diongue (épée) 16èmes de finale Natation





Natation



09h00 Oumy Diop (100 m Papillon) série





Canoë-kayak



13h00 Yves Bourhis (canoë slalom) série





Tennis de Table



13h00 Ibrahima Diaw (simple) préliminaire