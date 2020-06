15 cas communautaires ce mercredi : Dakar, la région la plus touchée avec 13 cas

La flambée des cas issus de la transmission communautaire se poursuit depuis l'allègement des mesures de l'état d'urgence. On ne peut rester un jour sans compter plus d'une dizaine de contaminations dont la chaîne de transmission est non maîtrisée. Et parmi les 15 nouveaux annoncés par le Directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Diouf,ce mercredi, les 13 sont issus de la région de Dakar devenue, depuis plusieurs mois, la région la plus touchée.



" Sur 9087 tests effectués, 95 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 9,06%. Il s'agit de 77 cas contacts déjà suivis, 3 cas importés à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD) et de 15 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à Guédiawaye, 01 à Yeumbeul, 02 à Mbao, 01 à Rufisque, 01 aux Parcelles Assainies, 01 aux HLM Grand, 01 à Patte D’Oie, 01 à la Cité Sipress 2, 01 à Liberté, 01 à Dieuppeul, 01 au Sacré-Cœur, 01 à Vélingara, et 01 à Ziguinchor", a déclaré DR Aloyse Diouf.