15e CPLP : Bassirou Diomaye Faye appelle à une mobilisation collective pour la transformation durable du secteur agricole

Invité d’honneur de la 15e Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris part ce vendredi aux travaux qui se sont tenus à Bissau, à l’invitation de son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló.



Selon un communiqué de la Présidence de la République du Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué, dans son adresse à l’assemblée, la profondeur des liens historiques, culturels et fraternels qui unissent le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout en exprimant son appréciation pour l’ouverture de la CPLP à des partenariats élargis, fondés sur la coopération et la solidarité.



Le chef de l’État a réaffirmé l’engagement du Sénégal à renforcer ses relations avec les États membres de la CPLP, notamment dans les secteurs de la culture, de l’éducation, du commerce et de l’agriculture, dans une dynamique de partenariat mutuellement bénéfique.



Abordant la question stratégique de la souveraineté alimentaire, le Président Faye a lancé un appel à une mobilisation collective en faveur d’une transformation durable du secteur agricole. Il a souligné l’importance de l’innovation, de la valorisation des ressources foncières, du développement des infrastructures de marché et du soutien aux petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes.



Enfin, le 5e président de la République du Sénégal a présenté les grandes orientations de la Vision Sénégal 2050, dans laquelle l’agriculture constitue un pilier fondamental du développement national. Il a réitéré la volonté du Sénégal de contribuer activement à la sécurité alimentaire du continent africain et du monde, dans un esprit de responsabilité partagée et de coopération internationale.