Le Président de la République a souligné l'importance de la Biennale de l’Art africain contemporain comme l'une des grandes manifestations culturelles du continent, d'après le communiqué du Conseil des ministres. Cet événement regroupera l’élite culturelle internationale du 19 novembre au 19 décembre 2026 et consacrera la place primordiale du Sénégal dans l’agenda culturel de l’Afrique. Le Chef de l’État présidera lui-même la cérémonie d’ouverture ce jeudi 19 novembre 2026.



En tant que premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal, le Président de la République a adressé ses encouragements et son soutien à l’ensemble des artistes, particulièrement aux créateurs retenus pour l'exposition. À cet effet, il a demandé au Premier ministre, au ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, ainsi qu'au ministre en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette édition 2026.